Sanità Lazio, Rocca annuncia l’accordo da 65 milioni per i pronto soccorso: “Un segnale concreto per medici e infermieri”

Di Augusto D’ Ambrogio.

La Regione Lazio prova a voltare pagina nella sanità dell’emergenza. Dopo l’intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali sulle indennità per il personale dei pronto soccorso, il presidente Francesco Rocca torna a sottolineare il valore dell’accordo, definendolo un passo concreto e non più rinviabile a favore di medici e infermieri impegnati ogni giorno in prima linea.

Sul tavolo ci sono oltre 65 milioni di euro, una parte dei quali destinati al pagamento degli arretrati, mentre altre risorse diventeranno strutturali per gli anni futuri. A queste si aggiungono altri 3,7 milioni di euro già previsti per il 2026, con l’obiettivo di rafforzare uno dei settori più delicati del sistema sanitario regionale.

«Abbiamo raggiunto un accordo importante – ha dichiarato Rocca – per riconoscere concretamente il valore dei professionisti che ogni giorno operano in condizioni complesse, garantendo risposte tempestive ai cittadini».

L’intesa arriva al termine di mesi di confronto con le sigle sindacali e punta a ricostruire un clima di fiducia in un comparto sotto pressione da anni, segnato da carenze di personale, turni pesanti e crescenti difficoltà organizzative.

Per il presidente della Regione Lazio l’intervento rappresenta anche una scelta strategica: «Valorizzare l’emergenza-urgenza significa rafforzare uno dei pilastri della sanità. È lì che si misura la capacità di risposta del sistema e dove abbiamo investito di più, sia economicamente sia sul piano organizzativo».

Non solo fondi, dunque, ma una visione più ampia che guarda alla sostenibilità e all’attrattività del lavoro nei pronto soccorso, con l’obiettivo di contrastare la fuga di personale e le difficoltà di reclutamento che negli ultimi anni hanno messo in crisi molti ospedali.

Il messaggio politico è chiaro: la Regione Lazio vuole dimostrare di essere al fianco di chi garantisce il diritto alla salute nelle condizioni più difficili. Un impegno che, secondo Rocca, non resterà isolato ma dovrà tradursi in nuovi interventi per migliorare l’organizzazione e l’efficienza dell’intero sistema dell’emergenza sanitaria.