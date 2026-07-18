Sanità Lazio, il M5S attacca: “La Corte dei Conti certifica il fallimento della gestione”

Il rendiconto della Regione Lazio finisce al centro dello scontro politico dopo i rilievi della Corte dei Conti. Il Gruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione parla di un quadro “allarmante”, sostenendo che le osservazioni della magistratura contabile confermerebbero le criticità denunciate da tempo sulla gestione della sanità regionale.

Secondo i consiglieri pentastellati, il dato più preoccupante riguarda l’attuazione della Missione Salute del PNRR: sarebbero stati spesi circa 404 milioni di euro, pari al 37% delle risorse disponibili, su oltre un miliardo stanziato. Una situazione che, secondo il M5S, potrebbe mettere a rischio finanziamenti fondamentali e rallentare gli interventi destinati a migliorare i servizi sanitari.

Nel mirino anche la gestione economica del sistema sanitario. Il Movimento richiama le osservazioni della Corte dei Conti sul ricorso ai cosiddetti “medici a gettone”, ritenuto il risultato di una carenza di programmazione e di personale stabile. I pentastellati chiedono quindi un piano di assunzioni strutturato per ridurre il ricorso a incarichi temporanei.

Ulteriori criticità riguarderebbero il superamento del tetto della spesa farmaceutica, in particolare per gli acquisti diretti, e il contenzioso con le strutture sanitarie accreditate, definito fonte di instabilità per il sistema.

Per il M5S è necessario un cambio di passo immediato: tra le richieste figurano un cronoprogramma per accelerare gli investimenti del PNRR, un piano di reclutamento del personale sanitario e controlli più rigorosi sulla spesa e sulle convenzioni. “Il tempo della propaganda è finito – concludono i consiglieri – la salute dei cittadini deve tornare ad essere la priorità”.