Sanità Lazio, i conti non tornano

Il Lazio viene indicato tra le Regioni più virtuose sul fronte delle liste d’attesa, ma la realtà vissuta quotidianamente da migliaia di cittadini continua a raccontare una storia diversa. Se da un lato i dati diffusi da Agenas evidenziano un miglioramento delle prestazioni erogate entro i tempi di garanzia, dall’altro restano aperte criticità che incidono pesantemente sulla qualità dell’assistenza.

Secondo il primo bollettino dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, il Lazio registra risultati superiori alla media nazionale per gli esami diagnostici e si colloca tra le sette Regioni con le migliori performance. Numeri che la Regione rivendica come il frutto degli investimenti e della riorganizzazione del sistema sanitario.

Tuttavia, i dati statistici non possono cancellare le difficoltà che ogni giorno affrontano i cittadini. Ottenere una visita specialistica o un esame diagnostico in tempi realmente compatibili con le esigenze cliniche continua a rappresentare un percorso ad ostacoli. In molti casi le agende risultano ancora sature, costringendo i pazienti ad attendere mesi oppure a rivolgersi alla sanità privata, con costi sempre più elevati.

Il vero banco di prova non è rappresentato dalle percentuali, ma dall’esperienza concreta delle persone. Se una parte delle prestazioni rispetta i tempi previsti, resta ancora troppo ampio il numero di cittadini che denuncia rinvii, prenotazioni difficili e servizi non sempre adeguati alle necessità del territorio.

La Regione Lazio ha il dovere di trasformare i risultati riportati nei bollettini in benefici tangibili per tutti. I cittadini chiedono meno annunci e più risposte, meno classifiche e più efficienza. Perché una sanità pubblica può definirsi davvero virtuosa soltanto quando garantisce a ogni paziente cure tempestive, accessibili e senza costringerlo a mettere mano al portafoglio