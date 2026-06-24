Sanità Lazio, esplode il caso gettonisti: “Costi triplicati”

Torna al centro del dibattito politico regionale il tema dei cosiddetti “gettonisti” nella sanità pubblica. A lanciare l’allarme è Alessio D’Amato, consigliere regionale di Azione e responsabile Welfare del partito, che denuncia un aumento significativo della spesa destinata a medici e infermieri reclutati attraverso cooperative e contratti a gettone.

Secondo i dati riportati nel rapporto Anac relativo al biennio 2024-2025, la spesa nazionale per l’acquisto di prestazioni sanitarie tramite personale esterno avrebbe superato il miliardo di euro. Un dato che, secondo D’Amato, rappresenta il segnale del fallimento delle politiche adottate per superare il fenomeno e rafforzare gli organici stabili del Servizio sanitario.

«Anziché investire in assunzioni e nell’aumento degli stipendi di medici e infermieri – sostiene l’esponente di Azione – si continua ad alimentare un sistema che crea disparità retributive e rischia di compromettere la qualità dell’assistenza».

Particolarmente critica, secondo D’Amato, la situazione nel Lazio. I costi legati ai gettonisti sarebbero infatti più che triplicati, passando da 8,4 milioni di euro nel 2024 a 28,3 milioni previsti nel 2025. Numeri che alimentano la polemica politica e riaccendono il confronto sulla gestione delle risorse sanitarie regionali.

Per il consigliere regionale è necessario intervenire rapidamente per invertire la rotta e riportare il sistema sotto controllo. «La situazione rischia di diventare irreversibile», avverte D’Amato, chiedendo un piano concreto per rafforzare il personale sanitario assunto stabilmente e ridurre il ricorso alle soluzioni emergenziali.

La questione dei gettonisti continua così a rappresentare uno dei nodi più delicati della sanità italiana, tra esigenze di copertura dei servizi e sostenibilità economica del sistema pubblico.