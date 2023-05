Sanità, la vergogna delle liste di attesa: anni per una mammografia

Quasi a squarciagola si fanno i tanti appelli per la prevenzione al seno, ma poi per una mammografia l’attesa è di due anni, un anno di attesa per una visita cardiaca,dal Rapporto Civico di Cittadinanzattiva sulla Salute 2023 emergono drammatiche liste d’attesa infinite, che sta a significare le criticità del sistema sanitario nazionale. I tempi di attesa sono troppo lunghi e chi non ha soldi per andare da medici privati, non si cura. Negli ultimi 10 anni in Italia sono spariti 103 pronto soccorso, 35 centri di rianimazione, 61 dipartimenti di emergenza, 10 pediatrici.

Foto archivio

