Sanità, la riforma divide: “Così si rischia di consegnare gli specialisti al privato e di svuotare gli ospedali pubblici”

La riforma delle Professioni Sanitarie torna al centro del dibattito politico e professionale. A far discutere è l’emendamento presentato da Forza Italia che apre al superamento dell’attuale regime di incompatibilità per gli specialisti, una misura che secondo i sostenitori garantirebbe maggiore libertà professionale. Ma c’è chi legge la norma in maniera completamente diversa.

Tra sindacati, operatori sanitari e osservatori cresce infatti il timore che il provvedimento possa trasformarsi nell’ennesimo colpo inferto alla sanità pubblica, già alle prese con carenza di personale, liste d’attesa sempre più lunghe e reparti in difficoltà.

Secondo i critici, la liberalizzazione rischia di rendere ancora più conveniente per medici e specialisti concentrare la propria attività nelle strutture private convenzionate, mantenendo nella sanità pubblica soltanto l’attività necessaria a conservare il rapporto di lavoro e i diritti previdenziali.

Se questo scenario dovesse concretizzarsi, gli ospedali pubblici potrebbero perdere ulteriormente capacità di attrarre e trattenere professionisti, mentre il settore privato avrebbe finalmente la possibilità di superare uno dei principali ostacoli alla propria espansione: la carenza di specialisti disponibili.

Le conseguenze, secondo questa lettura, potrebbero ricadere direttamente sui cittadini, con un Servizio sanitario nazionale sempre più fragile e una crescente dipendenza dall’offerta privata. Un equilibrio che rischia di accentuare le disuguaglianze nell’accesso alle cure e di mettere ulteriormente sotto pressione un sistema pubblico già in evidente difficoltà.

La riforma, dunque, apre interrogativi destinati a far discutere. Chi beneficerà realmente della liberalizzazione? Chi sosterrà il costo di un eventuale indebolimento della sanità pubblica? E quale sarà il futuro del Servizio sanitario nazionale se una parte sempre maggiore delle professionalità dovesse orientarsi verso il privato?

Domande che alimentano un confronto destinato a proseguire anche nelle prossime settimane, mentre il Parlamento sarà chiamato a decidere su una riforma che potrebbe ridisegnare in profondità gli equilibri della sanità italiana.