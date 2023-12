Sanita’, la Regione Lazio approva il programma rimodulato PNRR – PNC

gli Ospedali di Comunità di Via Domenico Morelli e Via Fabiola (ASL Roma 3), Anguillara Sabazia , Ladispoli , Rignano Flaminio e Santa Marinella (ASL Roma 4), Zagarolo (ASL Roma 5);

il nosocomio San Paolo di Civitavecchia e il padiglione Baglivi dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, con interventi di adeguamento sismico totalmente finanziati con risorse liberate dall’art. 20 L. 67/88 con Accordo di Programma da sottoscrivere.

Sempre nell’ambito del PNRR, il Piano operativo regionale viene rimodulato anche con la nuova localizzazione di 4 Centrali operative, ora previste in via Cartagine 85, via Casal de Merode 8 A e B (Asl Roma 2) e in via del Terminillo 42 (Asl Rieti). comunicato stampa