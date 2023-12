Sanità, la Pulvirenti e la Savo

La commissaria della Asl di Frosinone oggi ha convocato i 91 sindaci della Ciociaria per parlare di sanità. Dall’Ufficio stampa della Pulvirenti nessun resoconto. Dalla Savo, presidente della Commissione sanità, dopo il comizio ai sindaci, un lungo comunicato nel quale, per noi, la frase più significativa è questa: “La madre di tutte le sfide è quella di ricreare il rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario”. E no. La madre di tutte le sfide è garantire servizi e strutture dignitose. Nei presidi e sul territorio. La madre di tutte le sfide è ridurre la mobilità verso la Capitale. Altro che appena 14 medici. La madre di tutte le sfide è rispettare i malati facendo funzionare i nuovi macchinari a Sora. Sono fermi da sei mesi. La madre di tutte le sfide è non diver aspettare due anni per fare un ecocolordoppler e poi andare a Rieti. La madre di tutte le sfide è non costringere i malati oncologici a fare la scintigrafia a Latina prima di essere ricoverati a Sora. Ci vuole un po’ di concretezza quando si parla della salute della gente. E noi in questi dieci mesi di concretezza ne abbiamo vista davvero poca. Pronti a ricrederci. Ma con i fatti, non certo con i comizi.

Foto e fonte Penna e Spada

