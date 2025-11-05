Sanità, la polemica nel Lazio: Eleonora Mattia (PD) attacca Rocca sulle multe ai pazienti

Roma. Si accende la polemica nel mondo della sanità laziale dopo la proposta del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, di introdurre sanzioni per i pazienti che non si presentano alle visite prenotate. Una misura che, nelle intenzioni della giunta regionale, punta a ridurre le liste d’attesa e a limitare il numero di appuntamenti disdetti all’ultimo momento.

Ma la consigliera regionale del Partito Democratico, Eleonora Mattia, non ci sta e definisce il provvedimento “ingiusto e demagogico”. Secondo Mattia, la proposta di Rocca non affronta le reali criticità del sistema sanitario regionale, bensì “scarica sulle persone le inefficienze di un sistema che non riesce a garantire prestazioni accessibili e tempi certi”.

“Invece di multare i cittadini, la Regione dovrebbe impegnarsi a potenziare i servizi, migliorare la gestione delle prenotazioni e rafforzare il personale sanitario”, ha dichiarato la consigliera dem, invitando l’amministrazione a “guardare ai problemi veri della sanità laziale, a partire dalle carenze strutturali e dalla mancanza di programmazione”.

Il dibattito si inserisce in un contesto già teso, segnato dalle difficoltà croniche del sistema sanitario regionale e dalle proteste dei cittadini costretti spesso a ricorrere al privato per ottenere visite in tempi ragionevoli.

La proposta di Rocca, ancora in fase di valutazione, continua dunque a dividere maggioranza e opposizione, confermando la sanità come uno dei temi più caldi dell’agenda politica regionale.

