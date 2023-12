Sanità / Isola del Liri, “Mio nonno ve lo porto quando è morto”

“Non vi preoccupate, fate con calma. Mio nonno ve lo porto quando sarà morto”. A raccontare ciò che gli è, incredibilmente capitato è un giovane professionista di Isola Liri. “Purtroppo – spiega – a mio nonno hanno recentemente diagnosticato due tumori. Dopo un breve ricovero in ospedale a Sora gli hanno chiesto di fare con urgenza un ecodoppler”.

E cosa è successo? “Sono andato con la ricetta presso il Cup di Isola Liri per fare la prenotazione dell’esame urgente”. Cosa le hanno detto? “Mi hanno detto che non era programmabile. Non mi hanno dato nessuna data, neanche per il 2030. A quel punto ho fatto sapere loro che porterò mio nonno a fare l’esame quando sarà morto”.

Questa è la sanità pubblica della Regione Lazio. Non è necessario aggiungere altro. Basti pensare che dai privati, a pagamento, un ecodoppler si fa dopo pochi giorni. Ormai nel Lazio si cura solo chi può permetterselo.

Fonte Penna e Spada

Foto archivio

