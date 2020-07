Sanità in provincia: gravi carenze sul trasporto sanitario privato

Nell’ ambito sanitario, uno degli aspetti troppo spesso ignorato, è la funzionalità e l’ efficienza dei mezzi di soccorso e di assistenza, ambulanze ed auto mediche in primis. Proprio per questo, abbiamo deciso di realizzare un focus sull’ argomento, avvalendoci di importanti testimonianze, soprattutto di persone che in quell’ ambito ci lavorano. Se da una parte si evidenzia un servizio pregevole e funzionale da parte del 118, altrettanto non può dirsi se si prendono in considerazione le ditte private che con l’ ente, in questo caso l’ Asl, hanno vinto una regolare gara d’ appalto. I mezzi si presentano ormai obsoleti nella maggior parte dei casi, sprovvisti dei dispositivi minimi di sicurezza, con seri problemi di affidabilità, e non per ultimo, scarni dei dispositivi medici necessari. Molti operatori, lamentano le condizioni a dir poco decadenti, in cui sono costretti a svolgere il proprio lavoro, e l’ appello alle Asl è quello di monitorare di più questa situazione, anche in vista della nuova gara d’ appalto che si terrà a settembre.

FOTO ARCHIVIO GENERICA

