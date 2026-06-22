Sanità in crisi, il sindaco di Fumone Matteo Campoli alza la voce: “Basta silenzi, i cittadini meritano risposte”

Il sindaco di Fumone torna a denunciare con forza le criticità del sistema sanitario provinciale, raccogliendo e condividendo la preoccupazione dei cittadini che ogni giorno si trovano a fare i conti con disagi, attese e carenze che, secondo il primo cittadino, non dovrebbero esistere in una sanità moderna ed efficiente.

Insieme al Comitato San Benedetto, l’amministrazione comunale porta avanti da tempo una battaglia a tutela del diritto alla salute dei cittadini della provincia di Frosinone. Il sindaco ricorda di aver più volte chiesto al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, di visitare personalmente il territorio per verificare le difficoltà vissute da pazienti, operatori sanitari e famiglie.

Nonostante solleciti, incontri e proposte avanzate negli ultimi mesi, dal territorio continuano ad arrivare richieste di interventi concreti. “Non è accettabile – sottolinea il sindaco – che i cittadini siano costretti a subire situazioni che compromettono la dignità delle persone e il diritto alle cure”.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda il coinvolgimento degli amministratori locali. La provincia di Frosinone conta 91 Comuni, ma, secondo il primo cittadino di Fumone, sono ancora troppo pochi coloro che partecipano con continuità a questa battaglia. Un tema che, evidenzia, dovrebbe unire l’intero territorio al di là delle appartenenze politiche.

“La salute non ha colore politico” è il messaggio lanciato dal sindaco, che rinnova l’appello affinché vengano garantiti investimenti, servizi efficienti e condizioni dignitose per tutti coloro che si rivolgono alle strutture sanitarie provinciali.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha inoltre ringraziato Luigi Vittori per l’impegno costante nel mantenere alta l’attenzione sui problemi della sanità locale e nel dare voce alle istanze dei cittadini.

La mobilitazione, assicura il sindaco, proseguirà fino a quando il territorio non otterrà risposte concrete e una sanità all’altezza delle esigenze della comunità.