Sanità in crisi: il Lazio tra le prime regioni per la spesa sul “noleggio” dei medici

Nel 2024, il Lazio si colloca al quarto posto tra le regioni italiane per la spesa dedicata al noleggio dei medici tramite cooperative e agenzie specializzate. Un fenomeno che continua a crescere, con un aumento della spesa del 12% rispetto all’anno precedente, sollevando preoccupazioni sia sul piano economico che sulla qualità del servizio sanitario offerto ai cittadini.

L’epidemia dei “gettonisti”

Il ricorso al noleggio di medici, spesso definiti “gettonisti”, è diventato un fenomeno sempre più comune nelle strutture sanitarie del Lazio. In un contesto di carenza di personale stabile e una crescente difficoltà a coprire le turnazioni, molte aziende sanitarie si rivolgono a cooperative esterne per garantire la presenza di medici nelle corsie. Ma a che prezzo?

La crescita del 12% della spesa, che ha raggiunto cifre da capogiro, non può passare inosservata. I fondi pubblici destinati alla sanità sembrano essere sempre più drenati da questo sistema, che, sebbene risolva momentaneamente la carenza di personale, ha costi elevati per il sistema pubblico.

Quali le cause?

Le ragioni dietro questa tendenza sono molteplici. Innanzitutto, la difficoltà nel reperire medici di ruolo, spesso legata alla scarsità di posti stabili e alla concorrenza con il settore privato, che offre stipendi più elevati e orari più flessibili. Inoltre, la gestione delle risorse sanitarie sembra mancare di una visione a lungo termine, limitandosi a soluzioni temporanee come il ricorso alle cooperative, senza affrontare le vere cause della carenza di personale.

Le conseguenze per i cittadini

Sebbene l’assunzione di medici tramite cooperative garantisca la continuità dei servizi, le implicazioni per i pazienti potrebbero non essere positive. La turnazione di medici esterni, privi di un legame stabile con le strutture sanitarie, può compromettere la qualità delle cure. Inoltre, il continuo ricorso a contratti a breve termine aumenta l’instabilità e rende difficile la creazione di un team sanitario coeso.

Conclusioni: una strada senza uscita?

La spesa per il noleggio dei medici è diventata una voce insostenibile nel bilancio della sanità pubblica del Lazio. Sebbene le cooperative possano essere una soluzione temporanea per coprire le necessità immediate, è urgente affrontare le cause profonde della carenza di personale, puntando su un rafforzamento dei contratti stabili e su politiche di formazione e retention per i medici.

Il Lazio, come molte altre regioni, deve decidere se continuare a percorrere questa strada, rischiando di compromettere la qualità dei servizi pubblici e di aggravare ulteriormente le finanze pubbliche, o se investire in un sistema sanitario più sostenibile e solido.