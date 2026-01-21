Sanità, il “trucco” delle liste d’attesa: ricette a scadenza per far sparire le prenotazioni

Dal 1° febbraio nel Lazio nuove regole sulle prescrizioni sanitarie. Le critiche: “Così si abbassano i numeri, non i disagi dei cittadini”La politica come arte del possibile è un concetto noto. Meno scontato è vederla declinata come arte dell’illusione. È quanto denunciano alcuni esponenti di Azione in merito alla strategia adottata dalla Regione Lazio per ridurre gli indicatori sulle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie.

Il meccanismo è semplice quanto controverso. La validità delle ricette mediche per le prestazioni classificate come urgenti viene ridotta a 10 giorni, mentre quelle a breve scendono a 20 giorni. Trascorso questo periodo, se la prestazione non è stata effettuata, la richiesta viene automaticamente cancellata dalla Piattaforma Integrata Regionale ReCup, il sistema che monitora le agende di prenotazione.

Secondo i critici, è qui che si consuma il “giochetto”: in un arco temporale così ristretto, solo una quota limitata delle prestazioni – stimata tra il 30 e il 35 per cento – riesce effettivamente a essere erogata. Tutto il resto scompare dalle statistiche. Non perché sia stato risolto, ma perché eliminato dal sistema.

L’effetto immediato è un drastico abbattimento delle prestazioni formalmente “non eseguite”, con un miglioramento artificiale degli indicatori regionali e l’immagine di una macchina sanitaria efficiente. Ma, avvertono i promotori della denuncia, i problemi reali restano tutti sulle spalle dei cittadini.

Chi non riesce a ottenere l’esame nei tempi previsti dovrà tornare dal medico di base per una nuova prescrizione, oppure rivolgersi al Pronto soccorso in caso di urgenza, contribuendo a un ulteriore sovraffollamento. In alternativa – ed è l’ipotesi ritenuta più probabile – molti finiranno per ricorrere alla sanità privata, pagando di tasca propria, quando possibile. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° febbraio e portano la firma della Giunta regionale di centrodestra. A sollevare pubblicamente la questione sono Ettore Urbano, medico e dirigente provincia di Frosinone di Azione, e Antonello Antonellis, segretario provinciale del partito. Il nodo, sottolineano, non è la riduzione dei tempi sulla carta, ma la capacità del sistema di garantire realmente le prestazioni. Perché cancellare una prenotazione non significa curare un paziente. Significa solo far sparire un problema dalle statistiche.

in foto Antonello Antonellis