Sanità: il Sindaco Querqui ringrazia i consiglieri regionali per il sostegno alla Casa di Comunità di Ceccano

Il Presidente della Regione si impegna per la riconversione della Casa della Salute in Casa della Comunità

Come anticipato in consiglio comunale, il Sindaco Andrea Querqui ha partecipato, insieme alla consigliera delegata alla sanità Cristina Micheli in rappresentanza dell’amministrazione comunale, alla seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio dedicata alle case della comunità e ospedali di comunità.

“Un ringraziamento sentito va a Sara Battisti ( PD), Claudio Marotta ( Sinistra Civica Ecologista), Marietta Tidei ( IV) Valerio Novelli ( M5S) e Daniele Leodori ( PD) che in aula hanno sostenuto con convinzione le ragioni della nostra comunità.- ha detto il sindaco Querqui a margine della seduta – Accogliamo con soddisfazione l’impegno assunto dal Presidente della Regione Lazio per l’istituzione della Casa della Comunità a Ceccano. È un passo che aspettavamo da tempo e che va nella direzione da noi auspicata. Proprio per questo, come Amministrazione, abbiamo deciso di sospendere il presidio, non di annullarlo. Restiamo vigili: se a settembre non riceveremo le garanzie necessarie sui servizi e sui tempi, procederemo con ulteriori iniziative. Le parole contano, ma per noi contano ancora di più i fatti. Continueremo a vigilare, con la stessa determinazione mostrata finora, finché questo impegno non diventerà realtà. Un ringraziamento va ai tanti cittadini che in queste settimane ci hanno sostenuto con la loro presenza e il loro sostegno al presidio.”