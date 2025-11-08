Sanità, il Dott. Luigi Baglioni protagonista al 1° Congresso Nazionale AIMO–SISO

Intervento chirurgico in diretta davanti ad oltre 1600 oculisti da tutta Italia.

Il dottor Luigi Baglioni, Direttore dell’Unità Operativa di Oculistica e Chirurgia Vitreoretinica della ASL di Frosinone, ha eseguito un intervento chirurgico in diretta davanti a oltre 1.600 oculisti provenienti da tutta Italia, durante il 1° Congresso Nazionale AIMO–SISO, il più importante appuntamento scientifico dell’anno per la comunità oftalmologica italiana.

Un momento di altissimo prestigio e un riconoscimento che va ben oltre la sfera personale: rappresenta la conferma del livello di eccellenza raggiunto dal reparto di Oculistica di Frosinone e del grande lavoro svolto quotidianamente da tutto il team, sia in ospedale che sul territorio.

L’intervento, seguito con grande attenzione da colleghi e specialisti, ha messo in luce l’elevata competenza tecnica e la capacità innovativa della struttura frusinate, che negli ultimi anni si è distinta per un grande innalzamento della qualità del servizio ai cittadini.

“Essere chiamati a operare in diretta in un congresso di questa portata è un grande onore — ha dichiarato il dottor Baglioni — ma soprattutto una soddisfazione per la nostra realtà locale. È la dimostrazione che anche nelle strutture territoriali si possono raggiungere risultati di altissimo livello, grazie all’impegno, alla passione e alla collaborazione di un gruppo straordinario che desidero ringraziare per il supporto quotidiano e l’attenzione riservata ai nostri pazienti”.