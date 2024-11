Sanità, Giuliano (UGL): “Italia spaccata in due, quadro impietoso specchio di un SSN in affanno”

“È impietosa l’analisi di Agenas sulle performance delle Aziende Ospedaliere e della Asl italiane. Si tratta dei dati aggiornati al 2023 del modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale delle Aziende sanitarie pubbliche, ospedaliere e territoriali. Una nazione spaccata in due con il Nord che, seppure con le difficoltà che comunque giornalmente recepiamo dai territori, fornisce servizi di maggiore qualità ed il Sud in perenne affanno. Questo quadro spiega i motivi del così detto turismo sanitario, ovvero il viaggio che troppi cittadini sono costretti a compiere nella speranza di trovare a migliaia di chilometri di distanza da casa strutture in grado di soddisfare i loro bisogni di assistenza. C’è, evidentemente, da ripensare l’intera struttura del SSN perché la disparità di risultati delle strutture è lo specchio di un sistema frammentato, con regioni virtuose ed altre in evidente difficoltà, non più in grado di garantire sul proprio territorio quel diritto universale alle cure che è perno fondante del sistema sanitario che, un tempo, il mondo ci invidiava” dichiara in una nota Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute.

