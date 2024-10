Sanità, Giuliano (UGL): “Flat Tax per i medici ottima notizia, Ministro Schillaci si impegni ad estendere vantaggi fiscali a tutti gli operatori”

“L’inserimento di una flat tax del 15% sull’indennità di specificità dei medici, oggi al 43%, è stata prospettata come ipotesi concreta dal Ministro della salute Orazio Schillaci. È una ottima notizia che, se confermata poi nella manovra darebbe ragione ad una nostra richiesta, formulata da tempo, in cui proponevamo un’aliquota unica del 10%, per andare a incrementare gli emolumenti degli operatori sanitari” dichiara in una nota Gianluca Giuliano. “Chiediamo però uno sforzo perché i vantaggi fiscali vengano estesi alla totale platea dei professionisti del settore. Le difficoltà che attraversa la sanità italiana si possono affrontare solo con una equa redistribuzione delle risorse tra tutti i protagonisti in campo. Premiare una sola parte, lasciando tanti lavoratori indietro, non avrebbe senso. Così come siamo convinti che nella manovra dovranno essere comprese le risorse per potenziare gli organici per risollevare la sanità italiana e dare ai cittadini la certezza di cure ed assistenza adeguate” conclude il sindacalista.

COMUNICATO STAMPA