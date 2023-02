Sanità, Giuliano (UGL): “Con Rocca nel Lazio soffia il vento del cambiamento, avanti per rilancio SSR”

“Il vento di cambiamento che ha soffiato mesi fa sull’Italia finalmente porta anche nel Lazio quell’aria di rinnovamento che la Regione attendeva e i suoi cittadini meritano. La UGL Salute si complimenta con il nuovo Presidente Francesco Rocca per la sua elezione, certi che sia la persona giusta per rilanciare un Servizio Sanitario Regionale che chi lo ha preceduto lascia in frantumi” dichiara il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano. “Rocca ha messo in cima alle priorità la sanità – prosegue il sindacalista – settore nel quale ha maturato una significativa esperienza. Le sfide che lo attendono sono tante ed estremamente complicate. Siamo consci che bisognerà affrontare i vari problemi avviando una seria programmazione e una nuova stagione di confronto che siamo pronti a vivere. Lo stato dei Pronto soccorso, dove abbiamo da tempo denunciato il clima da girone dantesco con pazienti ammassati ed in attesa di cure per giorni e operatori allo stremo delle forze per organici carenti e turni massacranti, quello del servizio dell’emergenza urgenza, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la medicina territoriale, le liste d’attesa, le strutture in molti casi obsolete sono solo alcuni dei tanti punti su cui servirà una riflessione congiunta e l’assunzione massima di responsabilità per tornare a vedere la luce del sole. Abbiamo appreso nei giorni scorsi come la Cassazione abbia confermato, dopo una battaglia giudiziaria durata 14 anni, che il San Giacomo, una delle strutture ospedaliere storiche di Roma chiusa da una politica cieca, debba essere riaperto. Bene, crediamo che questa sentenza certifichi il fallimento delle politiche di chi ha preceduto Francesco Rocca e possa essere il viatico per un definitivo rilancio del SSR con gli operatori al centro del progetto ed i cittadini finalmente in grado di poter usufruire di cure adeguate” conclude Giuliano.

comunicato stampa