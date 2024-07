Sanità, Giuliano (UGL): “Ambulanza coinvolta in terribile incidente. Aprire ampio confronto per garantire sicurezza operatori”

“Ieri a Rovigo un mezzo dell’emergenza urgenza impegnato in un’operazione di soccorso per un incidente stradale è tata travolto da un’autovettura. L’autista soccorritore ed una infermiera sono rimasti feriti gravemente e trasportati in ospedale. E’ l’ennesimo terribile incidente che vede coinvolti operatori sanitari in servizio. Commentare notizie come questa, purtroppo, è diventata opera quotidiana e dimostra come il tema della sicurezza sia diventato ormai prioritario. Su questo, e sul riconoscimento della pericolosità del lavoro svolto dai professionisti della salute, bisogna aprire un ampio confronto che coinvolga, senza alcun pregiudizio, istituzioni, parti datoriali, ordini professionali e sindacati. Noi non smetteremo di tenere alta l’attenzione perché gli operatori vengano posti nella massima sicurezza durante lo svolgimento delle proprie mansioni” dichiara in una nota il segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano.

COMUNICATO STAMPA