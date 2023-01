Sanità, giovani e occupazione, la ricetta di Pompeo per esportare in Regione il ‘Modello Provincia’

“Il nostro territorio non è marginale né periferico: no ai servizi centralizzati

Formazione e lavoro devono andare di pari passo: così offerta adeguata alla domanda”

Una sanità a misura di paziente, che ne salvaguardi la dignità ma che garantisca anche servizi sul territorio e la possibilità di curarsi ‘a casa propria’. Abbattere le liste d’attesa per accertamenti e visite specialistiche; riaprire gli ospedali, ammodernare attrezzature e macchinari in dotazione alle strutture.

Il tema della sanità è uno dei tanti argomenti che Antonio Pompeo, già presidente della Provincia di Frosinone e candidato al Consiglio regionale del Lazio con il Pd, ha affrontato ieri sera, nel corso di un dibattito televisivo.

Pompeo ha parlato anche di giovani e della necessità di creare quella filiera tra formazione e lavoro per avvicinare sempre di più la domanda all’offerta, portando come esempio virtuoso quello dell’Its Meccatronico di Pontecorvo.

“La sanità della nostra provincia – ha detto Pompeo – oltre a garantire i servizi e le strutture necessarie affinché i cittadini possano curarsi velocemente e bene, deve tutelare la dignità del paziente. Ecco perché è necessario potenziare i Pronto soccorso che, troppo spesso, fanno ancora registrare episodi di sovraffollamento e mancanza di barelle. Di passi avanti ne abbiamo fatti: ricordo a tutti quale fosse la situazione disastrosa che abbiamo ereditato 10 anni fa dopo l’esperienza Polverini. Ovviamente c’è ancora da lavorare ma abbiamo tracciato la strada giusta e dobbiamo continuare: curarsi e farlo nel proprio territorio non può essere una conquista, ma è un diritto di tutti”.

Quindi l’importanza della formazione per i giovani e per il loro ingresso nel mondo del lavoro: “Un sistema formativo che si sappia interfacciare con il mondo del lavoro, si tenga al passo con la richiesta di figure professionali sul mercato, che intavoli un dialogo proficuo e continuo con il mondo delle imprese – ha sottolineato Pompeo – deve essere la base imprescindibile di un’azione amministrativa efficace. Negli otto anni in cui ho guidato la Provincia di Frosinone ho scelto di seguire questo modello e ad oggi posso dire che siamo stati degli apripista: attraverso l’offerta formativa di altissima qualità dell’Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro della Provincia di Frosinone e i corsi dell’Its Meccatronico del Lazio di Pontecorvo, abbiamo connesso mondo del lavoro e formazione, mantenendo un continuo scambio di informazioni con le realtà imprenditoriali del territorio. Il risultato? Giovani qualificati in grado di soddisfare la richiesta di mercato”.

