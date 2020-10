Sanità, Frosinone. Ciacciarelli (Lega): “Allo Spaziani interrotte le cure ordinarie in nome del Convid-19. Non è ammissibile”

“La ASL di Frosinone ha comunicato l’attivazione di ulteriori 12 posti letto di Malattie Infettive all’ospedale Fabrizio Spaziani del capoluogo e l’accoppiamento Chirurgia-Urologia con 24 posti letto. Inizia quindi la ritrasformazione dell’ospedale di Frosinone in covid-19, con l’accorpamento, ossia la riduzione dei reparti, e la sospensione della accettazione dei malati chirurgici salvo le emergenze; tradotto: l’ordinaria amministrazione viene letteralmente interrotta.

Bene prepararsi ad una possibile seconda ondata del virus ma non si perdano di viste le altre malattie, che continuano ad esistere ed a mietere morti. Non si può sacrificare in nome del covid-19 l’offerta sanitaria per le cure ordinarie. Non esistono malati di serie A ed altri di serie B. La ASL di Frosinone come intende mantenere inalterati gli standard qualitativi delle cure erogate?”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

