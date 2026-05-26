Sanità, Forza Italia Ceprano: «Soddisfazione per la conclusione dei lavori alla Casa della Comunità HUB»

Forza Italia Ceprano, nelle persone del Coordinatore Comunale Enrico Di Battista e del Vice coordinatore Avv. Domenico Valletta, esprime grande soddisfazione per il completamento dei lavori di potenziamento della sanità territoriale presso la Casa della Comunità HUB di Ceprano.

Il traguardo odierno è il frutto di un percorso avviato con determinazione. Già nel settembre 2025, grazie al diretto interessamento dei vertici locali del partito, si era svolto presso la struttura un importante incontro di circa due ore con i vertici dirigenziali dell’ASL di Frosinone. Un tavolo programmatico finalizzato ad affrontare le criticità della struttura e a pianificare un concreto rafforzamento dei servizi.

In quella sede, a tutela dei cittadini di Ceprano e dei Comuni limitrofi, erano state avanzate richieste precise: la riattivazione del servizio di radiologia, il potenziamento del Primo Punto di Accesso con presenza medica e infermieristica H24, il raddoppio delle postazioni per i prelievi ematici e l’ampliamento complessivo delle prestazioni. L’obiettivo era chiaro: garantire una sanità efficiente a chilometro zero, evitando ai pazienti – in particolare agli anziani e alle loro famiglie – continui, dispendiosi e disagevoli trasferimenti verso altre strutture della provincia, spesso gravate da lunghi tempi di attesa.

Grazie agli interventi conclusi, la Casa della Comunità HUB erogherà una vasta gamma di servizi sanitari e assistenziali:

Assistenza e Medicina Generale: Ambulatorio infermieristico e medicina generale.

Ambulatorio infermieristico e medicina generale. Diagnostica e Screening: Centro di diagnostica strumentale, macchinari per la mammografia, programmi di screening per il tumore mammario e per il tumore del colon-retto.

Centro di diagnostica strumentale, macchinari per la mammografia, programmi di screening per il tumore mammario e per il tumore del colon-retto. Percorsi e Ambulatori Specialistici: Percorsi P.D.T.A. (diabete e BPCO), ambulatorio dello scompenso cardiaco, ambulatorio di dermatochirurgia e di vulnologia.

Percorsi P.D.T.A. (diabete e BPCO), ambulatorio dello scompenso cardiaco, ambulatorio di dermatochirurgia e di vulnologia. Poliambulatorio Specialistico: Anestesia, angiologia, chirurgia vascolare, cardiologia, chirurgia generale, chirurgia plastica, dermatologia, diabetologia, radiologia ed ecografia, gastroenterologia, oculistica, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria, pneumologia e urologia.

Area Sociale e Terzo Settore: Area socio-sanitaria e spazio dedicato alle associazioni di volontariato e della mutualità per attività di informazione e supporto ai cittadini.

«Desideriamo rivolgere un ringraziamento particolare al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e alla Segretaria Provinciale di Forza Italia, Rossella Chiusaroli», dichiarano Di Battista e Valletta. «Un grazie profondo va all’On. Angelo Tripodi, Vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Lazio, che sin dal primo contatto ha dimostrato straordinaria attenzione, sensibilità e disponibilità verso le esigenze del nostro territorio, e a Marco Clementi, Delegato ai Servizi Sociali per conto dell’On. Tripodi, che sarà presente all’inaugurazione».

L’imminente inaugurazione della nuova Casa della Comunità rappresenta un segnale tangibile di vicinanza e risposta ai bisogni reali della popolazione.

Forza Italia Ceprano confermando il proprio ruolo di custode delle istanze locali, continuerà a lavorare con impegno, responsabilità e spirito di servizio, affinché il territorio possa beneficiare stabilmente di una sanità moderna, efficiente e realmente a misura di cittadino.