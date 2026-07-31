Sanità, firmata l’ipotesi di rinnovo del ccnl 2025-2027. Cisl Fp Frosinone: «Più tutele per gli operatori vittime di aggressioni»

Maggiore tutela per le lavoratrici e i lavoratori della sanità vittime di aggressioni, con l’introduzione di specifiche forme di supporto psicologico. È una delle novità più significative contenute nell’ipotesi di rinnovo del CCNL Sanità pubblica 2025-2027, sottoscritta il 29 luglio scorso. Un risultato particolarmente importante per la Cisl Fp Frosinone, che negli ultimi anni ha portato avanti una costante battaglia a tutela degli operatori sanitari, anche alla luce dei numerosi episodi di violenza registrati negli ospedali e nelle strutture della provincia.

«Il personale sanitario non può essere lasciato solo di fronte a episodi di aggressione – hanno affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli e il Segretario con delega sanità pubblica Francesco Prioia – Il riconoscimento di un supporto psicologico rappresenta un importante passo in avanti e dà forza a una battaglia che la nostra organizzazione porta avanti da tempo. Continueremo a chiedere interventi concreti per prevenire le aggressioni, rafforzare la sicurezza e garantire piena tutela a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Il rinnovo segna inoltre un passaggio storico: per la prima volta un contratto viene sottoscritto mentre è ancora in vigore, garantendo continuità alla contrattazione e risposte più tempestive sul piano economico e normativo. L’ipotesi di accordo prevede aumenti medi di circa 209 euro mensili, che si aggiungono ai 170 euro ottenuti con il precedente rinnovo, oltre ad arretrati medi di circa 2.400 euro e a nuove risorse per la produttività. La contrattazione continua a produrre risultati concreti. Già con il precedente CCNL, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali firmatarie, sono stati riconosciuti importanti benefici economici al personale dei pronto soccorso. Risultati che sono stati possibili proprio grazie alla firma di quel contratto e al lavoro svolto al tavolo negoziale. Tra le principali novità figurano il riconoscimento delle indennità anche durante le ferie, l’equiparazione delle ostetriche ai profili infermieristici, la valorizzazione delle professionalità, nuovi percorsi di carriera e ulteriori diritti e tutele. Questo rinnovo rappresenta un passo avanti importante per chi ogni giorno garantisce il funzionamento del Servizio sanitario nazionale. La Cisl Fp continuerà a lavorare per valorizzare il personale, rafforzare la sicurezza e assicurare una sanità pubblica più forte e capace di rispondere ai bisogni dei cittadini».