Sanità, farmaceutici, biotech, dispositivi medici: ecco le aziende che assumono

Mai come in questo periodo contrassegnato dalla pandemia Covid, l’attenzione per la salute e per la cura è stata al centro dell’attenzione degli italiani. E di chi guarda a questo settore per il proprio futuro professionale e di chi in questo momento è in cerca di nuove opportunità. Sono diverse le posizioni aperte in aziende che offrono opportunità di carriera nei settori sanitario, farmaceutico, delle biotecnologie e dei dispositivi medici. Ciò che vi proponiamo qui è un elenco di posizioni aperte, nella rubrica in collaborazione con Qui Trovi Lavoro di LinkedIn Notizie. LinkedIn è la piattaforma social specializzata nel recruiting, ricerca personale, formazione e lavoro, in cui potrete trovare direttamente il link per candidarvi alle posizioni indicate dalle società qui citate.

GSK sta assumendo, tra gli altri, Vaccines value evidence senior manager;

AstraZeneca ha alcune posizioni aperte, tra le quali head of Franchise immunology e Value and access manager Oncology;

Abbott intende integrare il proprio organico con diversi ruoli, ad esempio sales executive molecular division e marketing manager rapid diagnostic;

Angelini è alla ricerca di global medical advisor specialty care e medical pharmacovigilance & regulatory advisor;