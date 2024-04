Sanità, Fantini-Renzi: “Da Rocca ancora tagli a Frosinone, sfuma anche Dea di secondo livello”

“Restiamo basiti dalla notizia relativa all’eventuale attivazione a Latina, e non più allo Spaziani di Frosinone, del Dea di secondo livello. Come dichiarato dalla consigliera Battisti, auspichiamo una smentita immediata di questa notizia, che rappresenterebbe l’ennesimo torto ai cittadini del nostro territorio da parte del Presidente Rocca e del governo di destra in Regione Lazio”.

Così in una nota il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini e il responsabile sanità della segreteria, Paolo Renzi.

“In questi mesi – proseguono – abbiamo assistito a chiusure dei reparti, zero assunzioni di personale, liste di attesa in progressivo peggioramento.

Tagliare ulteriormente sulla sanità a Frosinone – concludono – non è più tollerabile”.

