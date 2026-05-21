Sanità e prevenzione: il Consigliere Quadrini celebra l’eccellenza della provincia al convegno Aditerm insieme a Berretta

​FERENTINO – Si è svolto ieri, mercoledì 20 maggio, presso la sala riunioni del Gruppo Aditerm a Ferentino, l’importante incontro informativo aperto al pubblico dal titolo “Appuntamento con il cuore – La prevenzione al primo posto”. All’evento, incentrato sulla sensibilizzazione cardiologica e presieduto dal Prof. Francesco Fedele (Professore Emerito di Cardiologia dell’Università Sapienza di Roma), ha preso parte il Consigliere Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, accompagnato per l’occasione dal Consigliere Comunale Maurizio Berretta, da sempre particolarmente sensibile alle problematiche di carattere sociale e sanitario del territorio.

​Il Consigliere Quadrini ha voluto esprimere il proprio profondo apprezzamento per l’alto valore dell’iniziativa, rimarcando il ruolo fondamentale che la struttura ricopre per l’intera Ciociaria e rivolgendo un plauso speciale alla proprietà insieme al collega Berretta.

​”È stato un grande onore partecipare a questo bellissimo convegno insieme al Consigliere Maurizio Berretta, con cui condividiamo da sempre un’attenzione profonda per i bisogni dei cittadini,” ha dichiarato il Consigliere Provinciale Gianluca Quadrini. “Desidero rivolgere i miei più sentiti complimenti alla famiglia Santangeli, proprietaria di tutta la struttura, per questa straordinaria iniziativa e per l’investimento costante nella tutela della salute. Il Gruppo Aditerm rappresenta un’autentica eccellenza del territorio per la provincia di Frosinone, un punto di riferimento sociosanitario di altissimo livello di cui dobbiamo essere fieri.”

​”Mettere la prevenzione al primo posto significa avere a cuore il futuro della nostra comunità. Un ringraziamento speciale va al Prof. Francesco Fedele per il suo autorevole intervento sui fattori di rischio e sulle strategie di protezione cardiaca, e all’Agenzia Alleanza di Alatri per il supporto organizzativo. Quando l’imprenditoria locale di qualità, come quella guidata con lungimiranza dalla famiglia Santangeli, si mette al servizio della divulgazione scientifica e dei cittadini, i risultati sono straordinari. Come amministrazione provinciale, e insieme ai rappresentanti locali come il consigliere Berretta sempre in prima linea sul sociale, saremo sempre al fianco di queste eccellenze territoriali,” ha concluso Quadrini.