Sanità, covid 19. Ciacciarelli (Lega): “Ricoveri in aumento, snellire lo Spaziani riconvertendo strutture dismesse come Pontecorvo e Anagni”

“Stanno aumentando i casi gravi da covid-19, e quindi anche i ricoveri negli ospedali del Lazio; da inizio settembre si è registrato un + 38%. Ora, non è il caso di creare allarmismi, ma occorre tenersi pronti. Nella nostra regione stanno triplicando i letti covid. In tutto questo non dobbiamo dimenticare che le altre malattie continuano ad esistere, e dunque è un obbligo da parte della Giunta Regionale e dell’Assessorato alla Sanità garantire i servizi per le malattie convenzionali. Dal momento che il nosocomio Fabrizio Spaziani di Frosinone è stato adibito ad ospitare il reparto “Covid-19”, occorre potenziare delle strutture ospedaliere della provincia, delocalizzando i servizi che servono per curare le malattie convenzionali. A tal proposito torno a ricordare alla Regione Lazio che nella nostra provincia ci sono troppi presidi dismessi come quelli di Pontecorvo ed Anagni, i quali devono essere necessariamente riconvertiti. Questa è l’occasione giusta. Bene l’attenzione al Coronavirus, ma bisogna garantire l’assistenza anche per gli altri malati, che nel frattempo continuano ad ammalarsi di tumori, cardiopatie ecc., ed a morire. Durante il lockdown Zingaretti ha stretto accordi con le strutture alberghiere del Lazio per reperire posti letto. Ora io mi chiedo, invece di sperperare fondi per adattare ed attrezzare questi edifici perché non li ha investiti per ristrutturare e riconvertire i presidi ospedalieri del Lazio? In questo caso quelli di Ponecorvo ed Anagni, strutture fondamentali per un’utenza così grande come quella della provincia di Frosinone, che, al di là della pandemia o meno, ha necessità a prescindere di avere a disposizione più presidi ospedalieri in grado di garantire un’offerta sanitaria soddisfacente.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA