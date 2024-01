Sanità – Concorsi ASL, partita la prima querela del dott. Ivano Orlandi

Sette pagine e un inquietante pacco di documenti. Sul contestato concorso per la nomina del Dirigente del Pronto soccorso dell’ospedale “SS. Trinità” di Sora è partita oggi una circostanziata querela. L’ha firmata il dottor Ivano Orlandi che da ormai diverse settimane avversa la procedure concorsuali e che ha già formalizzato ben tre impugnazioni. Per il momento è stato tutto inutile, da qui la decisione di sottoporre il caso alla Procura della Repubblica di Frosinone. Sono ben 20 le contestazioni che emergono dalla querela.

Ora, non spetta certo a noi esprimere giudizi e valutazioni ma ci sono cose che appaiono decisamente rilevanti. Una per tutte è la importante questione dell’attribuzione dei punteggi. Alla querela sono allegate due tabelle per le quali il dottor Ivano Orlandi avrebbe dovuto avere ben 3,11 punti in più rispetto ad un altro concorrente. Per questo c’è la richiesta alla Procura di verificare ed effettuare i controlli necessari. Il medico sorano ha chiesto l’annullamento in autotutela del concorso, si è riservato la costituzione di parte civile e chiesto l’audizione di una serie di testimoni che ha espressamente indicato.

Fonte Penna e Spada