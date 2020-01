Sanità, Ciacciarelli (Lega): “Vinta un’altra battaglia, il registro tumori operativo a breve”

“Vinta un’altra battaglia! Il registro tumori sarà operativo a breve. Ho ricevuto dal manager Asl dott. Lorusso la risposta che aspettavamo tutti da molto tempo: il registro tumori in provincia di Frosinone partirà a tutti gli effetti. Mi sono battuto in questi anni per arrivare a questa risoluzione, denunciando i tempi lunghi, e il fatto che fossero impiegati soltanto 2 operatori, ed oggi posso dire che presto sarà realtà. La vera sfida risiede nel mirare ad un registro tumori con elevati livelli di automazione, ricorrendo ad una metodologia che mantenga alti standard di qualità, aumentando nel contempo la velocità di produzione dei dati. Bene, quindi, la marcia in più portata a questo percorso dal manager Lorusso, che ringrazio per l’attenzione dimostrata. In Italia ogni anno, grazie a questo strumento, si scoprono circa 1000 nuovi casi di cancro, mentre si stima che nel nostro Paese vi siano nel corso dell’anno più di 365.000 nuove diagnosi di tumore, esclusi i tumoridella pelle per i quali è prevista una classificazione a parte a causa della difficoltà di distinguere appieno le forme più o meno aggressive, circa 189.600, il 52%, fra gli uomini e circa il 176.200, il 48%, fra le donne. Importante è, quindi, partire subito per costituire un aiuto concreto ai cittadini.”

È quanto dichiara il Presidente della V Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, il Consigliere Regionale Pasquale Ciacciarelli, Lega – Salvini premier.

COMUNICATO STAMPA