Sanità, Ciacciarelli (Lega): “Ricoverati costretti a portarsi i farmaci da casa. Situazione da terzo mondo”

“Ho appreso che accade spesso che ai malati ricoverati negli ospedali della provincia di Frosinone non vengono loro dati i farmaci di cui hanno bisogno, e sono costretti a portarseli da casa.E’ una situazione da terzo mondo, oltre che di dubbia legalità, per cui attiverò gli strumenti di cui dispongo per verificare la cosa e andare a fondo della questione.Nel momento dell’emergenza Coronavirus non è accettabile che neanche il minimo sia dato ai cittadini sofferenti del Lazio, dopo che hanno versato pesantissime tasse per una vita.E’ una ulteriore dimostrazione di come la sinistra abbia male amministrato la sanità in tutti questi anni, riducendo la politica sanitaria solo a cortine fumogene illusorie e inconcludenti.Se non è riuscita a dare il minimo ai cittadini in periodo di calma, non possiamo fidarci di questa sinistra in una circostanza di emergenza: chi non riesce a camminare, non è credibile quando ti racconta di essere capace di correre.Quanto ancora i poveri cittadini dovranno soffrire sulla loro pelle, prima che la palude melmosa della sinistra venga bonificata dalle elezioni che tutto il popolo reclama a gran voce?Spero, per il bene di tutti, il più presto possibile, in modo che i residenti del Lazio abbiano un nuovo governo regionale che non li ingiurierà con l’umiliazione di doversi portare i farmaci da casa quando vengono ricoverati negli ospedali.Ogni cittadino che abbia subito questo oltraggioso trattamento mi contatti e mi illustri il suo caso, in maniera che possa confrontarmi con gli enti sanitari responsabili.”Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).<

COMUNICATO STAMPA

Correlati