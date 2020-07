Sanità, Ciacciarelli (Lega) presenta interrogazione su selezioni autisti 118

“L’Ares 118 è l’Azienda Regionale Sanitaria che si occupa dell’emergenza sanitaria territoriale, sia nella fase di allarme attraverso le centrali operative, sia attraverso una rete di postazioni dislocate su tutto il territorio regionale, da dove partono i mezzi di soccorso;

Con specifico provvedimento del 2020, l’ARES 118 ha indetto un concorso pubblico per autisti;

In seguito all’emergenza epidemiologica nazionale, il concorso de quo è stato sospeso,

mentre per la gestione dell’emergenza a livello ospedaliero e territoriale, anche in deroga all’ordinario sistema di fabbisogno assunzionale, l’Azienda ha chiesto alla Regione Lazio di procedere al reclutamento di nr.26 unità di personale tecnico autista; con deliberazione 596 del 23 luglio 2020 l’Ares, in vista della scadenza nel mese di luglio del servizio di somministrazione interinale degli autisti, ha richiesto la proroga del contratto, per un periodo ulteriore di 3 mesi, a far data dal 20/07/2020 al 19/10/2020, in considerazione del perdurare del periodo di crisi e per consentire una maggiore operatività dei mezzi Ares 118, anche in considerazione dell’approssimarsi del periodo estivo e del pensionamento di ulteriori unità Ares 118;Da qualche tempo il concorso per autisti è stato riattivato;alcuni lavoratori interinali che avevano partecipato al concorso sono stati ammessi,

mentre altri no;addirittura, alcuni non hanno partecipato al concorso per la scadenza dei termini.A conti fatti, più di 20 autisti interinali che hanno tamponato l’emergenza dell’Ares,

sono fuori dal concorso e quindi, a scadenza di contratto, verranno licenziati. A loro non è stato riconosciuto neanche il premio COVID-19, che tutti i dipendenti ARES 118 hanno ricevuto; sarebbe una soluzione di buon senso, oltre che di giustizia sociale, in virtù dell’insostituibile e prezioso lavoro svolto durante l’emergenza, che tutti gli autisti interinali, che hanno lavorato nel periodo di COVID-19, vengano reintegrati in ARES 118. Pertanto ho presentato un’interrogazione a Zingaretti chiedendogli quali provvedimenti la Regione Lazio intende assumere, per confermare la corretta e giusta continuità lavorativa, all’interno dell’ARES 118, ai lavoratori interinali assunti come autisti.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

