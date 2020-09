Sanità, Ciacciarelli (Lega): “Potenziare ospedale di Alatri”

“È necessario potenziare il nosocomio di Alatri”ha esordito così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). “Alla luce dell’aumento dei contagi da coronavirus e del fatto che l’ospedale Spaziani di Frosinone è stato adibito ad ospitare il reparto “Covid” si rende più che mai fondamentale e non rinviabile quel processo di snellimento del nosocomio del capoluogo. Alatri rappresenta una città ed un centro nevralgici del nord della provincia. Settimane fa mi sono recato presso l’ospedale alatrense ed ho potuto apprezzare lo straordinario lavoro svolto dal personale ed allo stesso tempo raccogliere i suggerimenti di chi ogni giorno è in trincea nei reparti. Ebbene è necessario potenziare la struttura, alleggerire la pressione sullo Spaziani di Frosinone, soprattutto in vista dell’autunno “caldo” che ci aspetta in materia di Covid-19.”

COMUNICATO STAMPA

