Sanità, Ciacciarelli (Lega): “Lunghe liste d’attesa e ricorso al privato per effettuare le visite. Disastro sanitario firmato PD”

“Il Lazio vanta l’offerta sanitaria peggiore d’Italia, e questo grazie al Partito Democratico. Dopo il primato tra le regioni con l’indice di mobilità passiva più alto, eccone un altro, riscontrabile dal quotidiano dei cittadini. Le persone non riescono più ad effettuare le visite ordinarie perché impossibilitati dall’emergenza Coronavirus. Queste ultime sono, infatti, costrette a recarsi a pagamento dai privati. La situazione sta arrecando gravi danni ai cittadini. Che senso ha parlare di sanità pubblica se poi un comune mortale è costretto a ripiegare su un privato per poter effettuare una visita? A questo si aggiungono liste d’attesa sempre più lunghe. Ecco il disastro sanitario targato Partito Democratico! È ora che Zingaretti e D’Amato la smettano con gli annunci spot ed inizino a risolvere i problemi dei cittadini.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

