Sanità, Ciacciarelli (Lega): “Dopo mascherine anche camici. Zingaretti non sa gestire i fondi pubblici”

“Dopo il mascherine gate c’è un’altra fornitura di materiale sanitario mai consegnato alla Regione Lazio, si tratta di 850.000 camici e 1 milione di tute protettive destinate a medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari. Anche in questo caso un buco nell’acqua! Dopo 4 mesi non è arrivato nulla. Sono stati anticipati 2,8 milioni di soldi pubblici, dei cittadini, per non ottenere assolutamente niente, ancora una volta! La Regione ora sta chiedendo 1,4 milioni di penale ma, forse, non sarebbe stato meglio agire con maggiore attenzione? Sia nel caso delle mascherine che in questo, analogo, la Giunta Zingaretti ha dimostrato tutti i suoi limiti, e soprattutto una competenza nulla nella gestione dei fondi pubblici. La cosa grave è che dopo tutti questi scandali Zingaretti non perda occasione per tacere, attaccando quotidianamente Salvini, quando il bon ton imporrebbe un religioso silenzio da parte sua.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA