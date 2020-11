Sanità, Ciacciarelli (Lega) chiede accesso agli atti per i costi delle strutture di Pontecorvo e Anagni

“Ho richiesto alla Asl di Frosinone l’accesso agli atti relativi ai costi di gestione dall’inizio dell’anno 2020 ad oggi del presidio sanitario di Anagni e della Casa della Salute di Pontecorvo. In particolare per quest’ultima tutta la documentazione degli ultimi dieci anni, comprendente le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, gli adeguamenti ordinari e straordinari. Di entrambe le strutture i cittadini devono conoscere i costi dei macchinari, dei farmaci, delle pulizie, della manutenzione ordinaria ecc. Da tempo sostengo che questi presidi vadano riconvertiti perché così come sono costano, e non coprono l’offerta sanitaria in toto, perché sono stati depauperati di ogni mezzo. Perché non riconvertirli? Almeno questi costi avrebbero un senso ed i cittadini sarebbero curati meglio. Per queste motivazioni ho chiesto di conoscere i costi di queste strutture. ”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

