Sanità, Ciacciarelli (Lega) bacchetta i 5 Stelle: “Governano con Pd! Responsabili quanto loro”

“Il movimento Cinque Stelle regionale sta denunciando la carenza di neuropsichiatri alla Asl di Roma 3; hanno addirittura annunciato la richiesta di un’apposita commissione regionale. Ma non governano insieme al Partito Democratico? Non sono loro stessi a dover vigilare su queste cose? Non sono essi stessi a gestire direttamente questi processi? È inutile che fanno finta di stare all’opposizione per recuperare qualche like sui social. Di fatto, sulla carta, sono in maggioranza a tutti gli effetti.”

Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO