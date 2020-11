Sanità, Ciacciarelli (Lega): “Assurdo ridurre attività chirurgica a Cassino. Per il Covid utilizzare altre strutture, Ceccano, Anagni e Pontecorvo”

“È in atto una brusca riduzione dell’attività chirurgica presso l’ ospedale Santa Scolastica di Cassino per fare fronte all’emergenza Coronavirus. Lo trovo assurdo, pericoloso ed ingiusto per i cittadini. Chi si ammala in questo periodo, e non di Covid, deve affrontare tremende odissee per ricevere un’assistenza sanitaria decente. È incomprensibile ridurre l’attività chirurgica presso il nosocomio di Cassino quando ci sono tanti presidi in ottime condizioni, come quelli di Ceccano, Anagni e Pontecorvo che potrebbero essere impiegati per garantire la cura delle malattie ordinarie dei pazienti. Non è possibile lasciare nel caos tutte le persone che in questo periodo si recano in ospedale per altre patologie, diverse dal Covid-19.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

