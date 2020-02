Sanità, Ciacciarelli (Lega): “A inizio 2020 tempi di prenotazione visite ed esami al Recup peggiorati”

“L’inizio del 2020 vede una tendenza al peggioramento dei tempi di prenotazione al Recup in oltre il 50 % dei casi. I cittadini debbono attendere oltre 2 mesi per esami diagnostici come Tac, risonanza magnetica ed ecografia; contemporaneamente le cose non vanno meglio anche nei tempi di attese per delle visite specialistiche: più di un mese, infatti, per un consulto cardiologico, gastroenterologo, oculistico ed ortopedico. I tempi restano molto lunghi anche nei pronto soccorso; secondo l’ultimo report 2019 elaborato da Cittadinanzattiva Lazio e Simeu si registrano attese di oltre 6 ore. Qualcosa di scandaloso. Zingaretti si pavoneggia con la storia dell’uscita dal commissariamento della sanità laziale, quando nella Regione che governa l’offerta sanitaria erogata è sempre più scadente. Un po’ di umiltà! Torni a sedere in consiglio regionale, per migliorare la vita dei cittadini laziali, piuttosto che gironsolare con la bandiera del Pd in ogni parte di Italia. Se poi il Lazio non è più nei suoi pensieri, come credo, e abbiamo avuto modo di verificare, abbia la decenza di dimettersi!”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA