Sanità: carenza anestesisti Sora e Cassino, Ciacciarelli (Lega) incontra l’ass. reg. D’Amato

“Le operazioni chirurgiche, presso le strutture ospedaliere di Cassino e Sora, sono state sospese, per la mancanza di anestesisti, comportando la sospensione della chirurgia ordinaria o programmata;. La situazione generale, in entrambe le strutture ospedaliere, è estremamente seria, e pone l’assistenza sanitaria sul territorio, ben al di sotto dei livelli minimi di efficienza ed efficacia delle cure e della appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Oggi ho incontrato l’assessore regionale alla Sanità D’Amato per sollecitare un intervento urgente da parte della Giunta Regionale; ho riscontrato una grande disponibilità; mi ha garantito la sua presenza nei due nosocomi per verificare la situazione, e mi ha garantito che risolverà la problematica con delle unità provvisorie, in attesa del concorso. Monitorerò la situazione passo dopo passo.” Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA