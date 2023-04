Sanità, Campoli: “Ho proposto tavolo istituzionale del San Benedetto di Alatri”

“Ho scritto una lettera al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, agli assessori regionali, ai consiglieri regionali eletti in Provincia di Frosinone, al Presidente della provincia, alla Asl e a tutti i sindaci dell’area nord per proporre la convocazione di un tavolo tecnico in merito alle problematiche emerse in questi giorni sul San Benedetto di Alatri. Ciò che sta interessando i reparti di Pediatria e Ortopedia ad Alatri, con la netta riduzione degli orari di apertura degli ambulatori, causerà un notevole danno ai cittadini. Ho pensato, dunque, di coinvolgere tutti i riferimenti istituzionali per la discussione concreta della questione, al di là del colore politico questa è una battaglia che deve coinvolgere tutti. L’obiettivo è la ricerca di soluzioni a beneficio del territorio e a garanzia dei servizi per i cittadini”.

Così in una nota Matteo Campoli, sindaco di Fumone.

COMUNICATO STAMPA