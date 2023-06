Sanita’, Campoli: domani manifestazione in difesa dell’ospedale San Benedetto di Alatri

APPUNTAMENTO ALLE ORE 11 PRESSO IL PIAZZALE DEL MERCATO

“Domani è il giorno della prima mobilitazione a difesa del reparto di Pediatria e dell’intero ospedale San Benedetto. Con i colleghi sindaci, gli amministratori, i comitati e, soprattutto, insieme a tante cittadine e tanti cittadini faremo sentire pacificamente la nostra voce alle istituzioni regionali per una battaglia giusta per l’interesse dell’intero territorio.

Non sarà una manifestazione politica: il diritto alla salute deve unire tutti, parliamo di servizi necessari per la nostra comunità. Sono convinto che saremo in tanti: vi aspetto alle ore 10,30 presso il piazzale del mercato di Alatri, in zona Chiappitto, per dirigerci insieme verso la Asl di Frosinone”.

Così in una nota Matteo Campoli, sindaco di Fumone.

comunicato stampa