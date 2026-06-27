Sanità, Campoli a Rocca: «Venga ad Alatri»”

Alatri – Un invito diretto, ma anche una critica politica sulla gestione della sanità territoriale. Il sindaco di Fumone, Matteo Campoli, insieme al Comitato San Benedetto, ai cittadini e all’amministrazione comunale, ha rivolto un appello pubblico al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, chiedendo una visita all’Ospedale San Benedetto di Alatri.

Secondo Campoli, negli ultimi quattro anni si sono susseguite richieste, appelli, mozioni ed e-mail affinché il governatore potesse verificare personalmente le condizioni del presidio ospedaliero, senza che l’invito sia mai stato accolto.

Nel messaggio, il primo cittadino sottolinea come amministrare la sanità significhi affrontare le criticità presenti nei territori, oltre alle inaugurazioni e agli eventi istituzionali. Al centro dell’intervento ci sono le difficoltà denunciate da tempo per il San Benedetto: carenza di personale, necessità di rafforzare i reparti, riduzione delle liste d’attesa e maggiori risorse per un ospedale che serve un vasto bacino di utenza della provincia di Frosinone.

Campoli ribadisce che il tema della salute non dovrebbe essere oggetto di contrapposizione politica, ma rappresentare un interesse comune. Per questo rinnova l’invito al presidente Rocca a recarsi ad Alatri, anche senza la presenza delle telecamere, per ascoltare direttamente medici, infermieri, operatori sanitari e cittadini.

L’obiettivo, conclude il documento, è aprire un confronto basato sui dati, sulle esigenze reali del territorio e sulle possibili soluzioni, nella convinzione che il diritto alla salute debba rimanere una priorità per tutti i cittadini, indipendentemente dall’appartenenza politica.