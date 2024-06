Sanità, Battisti: “Via unica biologa in servizio al San Benedetto di Alatri, cresce preoccupazione per ospedale”

“Apprendo dagli organi di stampa che presso l’ospedale San Benedetto di Alatri anche l’ultima biologa non sarà più operativa a partire da oggi. Sono molto preoccupata in quanto il laboratorio di analisi svolge un servizio necessario per l’intero quadrante nord della provincia di Frosinone. In questi anni, peraltro, è stato un laboratorio virtuoso ed ha rappresentato un servizio sanitario di eccellenza. Auspico da parte della Regione Lazio e della ASL una risposta nel merito sperando che non si assista all’ennesimo depauperamento dopo i tagli alla pediatria, all’ortopedia e ad altri reparti nevralgici. Rocca e la Savo spieghino le idee sul San Benedetto, i cittadini sono stufi di osservare un taglio dei servizi dopo l’altro”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

COMUNICATO STAMPA