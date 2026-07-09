Sanità, Battisti: “Sul PAT di Ceccano chiesta audizione in Commissione. Va garantita la continuità dei servizi”

“Ho chiesto alla presidente della VII Commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio, Alessia Savo, la convocazione di un’audizione sulla situazione del Presidio Ambulatoriale Territoriale di Ceccano, chiuso dal 1° luglio. È necessario fare piena chiarezza su una vicenda che rischia di lasciare senza un presidio sanitario fondamentale un bacino di oltre 50 mila cittadini. Una scelta incomprensibile, serve una risposta immediata”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Lazio Sara Battisti.

“Il PAT – spiega Battisti – rappresentava l’unico presidio di sanità pubblica del territorio per la gestione dei codici bianchi e verdi. La sua chiusura è avvenuta senza che sia ancora operativo l’Ospedale di Comunità previsto presso l’ex Ala Mosconi, determinando un vuoto assistenziale che merita risposte immediate. Con l’audizione intendiamo conoscere le ragioni della chiusura, verificare lo stato di avanzamento dell’Ospedale di Comunità e capire quali misure la Regione intenda adottare per garantire la continuità dei servizi sanitari territoriali durante questa fase di transizione. Ho inoltre chiesto che vengano auditi il Direttore Generale della ASL di Frosinone, Arturo Cavaliere, i rappresentanti dell’Assessorato regionale alla Sanità, il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, e i sindaci del comprensorio. I cittadini – conclude – hanno diritto a un quadro chiaro della situazione e a certezze sul futuro dei servizi sanitari del territorio”.