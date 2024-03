Sanità, Battisti: “Rocca si ricrede su Case della Salute, servono più investimenti pubblici e meno soldi a privati”

“Accogliamo con piacere e con stupore le parole del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha sottolineato il lavoro fatto nella legislatura precedente sulla realizzazione delle Case di comunità. L’idea della giunta Zingaretti della sanità di territorio e di prossimità risulta apprezzata anche dal centrodestra. Bene, peraltro, che citi come esempio da seguire la Casa della Salute di Pontecorvo, uno dei nostri primi risultati, auspicando un maggiore coinvolgimento dei medici di base per migliorare i servizi nei territori. Peccato che solo qualche settima fa lo stesso presidente abbia dichiarato, in commissione sanità, di non aver chiaro il funzionamento delle case di comunità. Una contraddizione evidente, che non ci stupisce visto il caos che regna su come la Regione Lazio voglia dare risposte alle sempre più crescenti richieste di servizi da parte dei cittadini, stufi di ascoltare soltanto promesse mai mantenute”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico.

“Crediamo – prosegue – che il modello Pontecorvo, come lo definisce lo stesso Rocca, vada perseguito e implementato in tutte le province.

C’è un solo per vincere questa sfida: meno soldi ai privati che continuano a ricevere sempre maggiori risorse dall’ente e più investimenti pubblici. Solo così si potranno offrire cure migliori alle persone e, soprattutto, alle fasce più svantaggiate della popolazione – conclude – che non possono recarsi ai privati per i servizi sanitari”.

