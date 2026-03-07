SANITÀ, BATTISTI (PD): “SULLE CASE DI COMUNITÀ LA REGIONE RISPETTI GLI IMPEGNI”

Ad oggi risultato eliminate le Case di Comunità di Frosinone, Paliano, Arpino, Monte San Giovanni Campano, San Giorgio a Liri, Amaseno.

“La sanità territoriale non può essere oggetto di rinvii o rimodulazioni indefinite. Le Case di Comunità rappresentano uno degli assi portanti della riforma prevista dal PNRR e uno strumento fondamentale per garantire prossimità, equità e qualità dell’assistenza sanitaria ai cittadini. Per questo ho presentato una mozione per impegnare il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l’Intera giunta, a destinare parte delle risorse di bilancio disponibili al completamento delle Case di Comunità espunte dal piano degli investimenti. Ad oggi risultato eliminate le Case di Comunità di Frosinone, Paliano, Arpino, Monte San Giovanni Campano, San Giorgio a Liri, Amaseno. L’impegno al ripristino è stato assunto dalla stessa amministrazione Rocca durante una seduta straordinaria di consiglio regionale, dove è emersa la necessità di rimodulare alcuni interventi, assicurando però che la Regione sarebbe intervenuta con risorse proprie per portare a compimento le strutture previste. Successivamente, in Aula, la Giunta, in risposta ad una mia interrogazione, ha confermato che gli interventi espunti sarebbero stati finanziati con altre fondi: ad oggi questi impegni non sono stati rispettati, con gravi conseguenze sui nostri territori”.

Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Sara Battisti.

“La Missione 6 – Salute del PNRR, finanziata attraverso il programma Next Generation EU, ha stanziato risorse ingenti per ridisegnare la rete dell’assistenza territoriale e rendere la sanità più vicina ai bisogni delle persone. Nel Lazio – prosegue Battisti – erano previsti interventi importanti anche in provincia di Frosinone, con la realizzazione di 17 Case di Comunità, 6 Ospedali di Comunità e 5 Centrali Operative Territoriali. Alla luce delle risorse emerse nell’ultima sessione di bilancio e dei 153 milioni di euro di utili della sanità destinati a edilizia sanitaria e attrezzature, riteniamo doveroso dare seguito agli impegni assunti pubblicamente. Per questo chiediamo che una parte di tali fondi venga destinata al completamento delle Case di Comunità interessate dalla rimodulazione. La realizzazione della rete territoriale – conclude Battisti – è una priorità non più rinviabile: in tale senso è stato approvato un ordine del giorno dalla prima Assemblea provinciale del PD. Significa alleggerire la pressione sugli ospedali, garantire cure di prossimità e assicurare pari diritti di accesso alla salute, soprattutto nelle aree più fragili della nostra regione. La Regione mantenga gli impegni presi in Aula e dia un segnale concreto ai territori”.