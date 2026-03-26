“Ora – prosegue – il punto necessario è accelerare gli interventi, in quanto si tratta di strutture già previste e attese dai territori, che non possono rimanere sulla carta.
seguito della discussione odierna, l’impegno preso dall’amministrazione Rocca a garantire con fondi propri il completamento delle Case di Comunità deve essere approvato in commissione sanità: sorprende, però, che una mozione che poteva dare un’ulteriore spinta a questo processo venga bocciata per un mero fatto politico. Trattandosi di sanità, poteva sicuramente rappresentare un segnale positivo un lavoro congiunto tra maggioranza e opposizione. Ovviamente monitoreremo l’iter e terremo alta l’attenzione affinché vengano portate a termine opere fondamentali per i territori”.
Sanità, Battisti (Pd): Impegno su Case di Comunità passo avanti, ma grave bocciatura della mozione: ora accelerare e vigilare
“Ora – prosegue – il punto necessario è accelerare gli interventi, in quanto si tratta di strutture già previste e attese dai territori, che non possono rimanere sulla carta.