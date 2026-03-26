Sanità, Battisti (Pd): Impegno su Case di Comunità passo avanti, ma grave bocciatura della mozione: ora accelerare e vigilare

“Le Case di Comunità sono uno dei pilastri della sanità territoriale: rafforzano l’assistenza di prossimità, alleggeriscono gli ospedali e garantiscono risposte più rapide ai cittadini. Lasciare incompiuti questi interventi significherebbe interrompere un percorso che, come amministrazione di centrosinistra, abbiamo avviato, indebolendo di fatto l’intero sistema sanitario. Le rimodulazioni legate al PNRR e al Piano nazionale complementare avevano lasciato fuori una parte molto importante degli interventi programmati, in particolare nella Provincia di Frosinone. Molte amministrazioni comunali, Paliano ed Acuto, hanno approvato mozione specifiche, altri consiglieri le hanno protocollate nei comuni interessati. L’aver tenuto alta l’attenzione su un tema così importante, attraverso una mia precedente interrogazione, ha avuto l’effetto di farci giungere ad un impegno preciso da parte della maggioranza Rocca: garantire le risorse necessarie al completamento delle Case di Comunità inizialmente previste nel piano degli investimenti. Un impegno che, dopo aver sollevato più volte il tema, accolgo con favore”.

Così in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio Sara Battisti, intervenuta in aula con una mozione sulle Case di Comunità. “Ora – prosegue – il punto necessario è accelerare gli interventi, in quanto si tratta di strutture già previste e attese dai territori, che non possono rimanere sulla carta.

seguito della discussione odierna, l’impegno preso dall’amministrazione Rocca a garantire con fondi propri il completamento delle Case di Comunità deve essere approvato in commissione sanità: sorprende, però, che una mozione che poteva dare un’ulteriore spinta a questo processo venga bocciata per un mero fatto politico. Trattandosi di sanità, poteva sicuramente rappresentare un segnale positivo un lavoro congiunto tra maggioranza e opposizione. Ovviamente monitoreremo l’iter e terremo alta l’attenzione affinché vengano portate a termine opere fondamentali per i territori”.