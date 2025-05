SANITÀ, BATTISTI (PD): “CASE DI COMUNITÀ NELLA PROVINCIA DI FROSINONE: SERVE CHIAREZZA SU TEMPI E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE”

“Ho presentato in Consiglio regionale un’interrogazione a risposta immediata indirizzata al Presidente Rocca e alla Giunta per conoscere lo stato di avanzamento degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle Case di Comunità nella provincia di Frosinone”.

Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico, Sara Battisti.

“Nella seduta straordinaria del Consiglio dello scorso 8 maggio – prosegue – il Presidente Rocca ha comunicato l’intenzione di rimodulare alcuni interventi previsti per i Comuni di Frosinone, Paliano, Amaseno, Arpino, San Giorgio al Liri e Monte San Giovanni Campano a causa di presunte criticità legate alla classificazione sismica e alla natura degli edifici individuati. Tuttavia, ad oggi non è stata fornita alcuna chiarezza rispetto alle tempistiche, alle modalità e alle fonti di finanziamento alternative per garantire la piena attuazione del piano originario. La rete territoriale di assistenza sanitaria rappresenta un pilastro fondamentale del PNRR e della riforma della sanità pubblica: la provincia di Frosinone ha bisogno di certezze, non di annunci e rinvii. La sanità di prossimità non può subire ulteriori battute d’arresto.

“Dall’insediamento chiediamo aggiornamenti per tutto ciò che concerne l’edilizia sanitaria, visti i tanti progetti già approvati in precedenza. Solo nella seduta straordinaria sulla sanità sono emersi nuovi dettagli, ma non si specifica quali siano le reali intenzioni in merito da parte dell’amministrazione Rocca. Alla luce di ciò – continua – chiedo alla Regione Lazio di chiarire al più presto lo stato di avanzamento degli interventi rimodulati, specificando quando e come si intenda procedere con la realizzazione delle strutture previste. Serve una programmazione puntuale, trasparente e condivisa con i territori per garantire ai cittadini servizi sanitari capillari, accessibili e di qualità”.