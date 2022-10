Sanità, Battisti: “Neurochirurgia a Frosinone premiato come reparto di eccellenza dal rapporto ‘Prevale’, congratulazioni”

“Voglio rivolgere le mie congratulazioni al primario di Neurochirurgia, Prof. Giancarlo D’Andrea, alla sua equipe ed a tutti gli operatori sanitari dell’Ospedale Spaziani di Frosinone per il primo posto nel rapporto ‘Prevale’, il Programma di Valutazione degli Esiti degli interventi sanitari. Un risultato importante, per un reparto di assoluta eccellenza che funziona e attrae cittadini che anche da altre regioni stanno scegliendo il capoluogo per questo genere di interventi”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali del Lazio.

“Nell’ultimo anno – spiega – sono stati oltre 400 gli interventi per tumori cerebrali, patologie spinali e midollaIi, urgenze che vanno dalla traumatologica a quella vascolare. E i dati raccolti dimostrano l’efficacia e la qualità delle cure. Si tratta di pazienti che prima sarebbero stati trasferiti altrove, oggi vengono trattati a Frosinone. Ed è anche per questo motivo che su neurochirurgia, così come per altri servizi, sono previsti nuovi investimenti da parte della Regione. Nella nostra sanità permangono criticità, certo, sulle quali stiamo predisponendo interventi mirati anche grazie alle segnalazioni degli utenti e degli operatori. Ma esistono e si confermano – conclude – risultati davvero importanti che fanno intendere come la strada intrapresa sia quella giusta”.

COMUNICATO STAMPA